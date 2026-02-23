IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Арестуваха мъж, удрял, ритал и извадил нож на съпругата си

У него са открити и наркотици

23.02.2026 | 08:44 ч. 7
Снимка: БГНЕС

42-годишен мъж беше задържан след сигнал за домашно насилие в Бургас. Инцидентът е станал в жилищен блок в комплекс „Меден рудник“, съобщава МВР.

Той нападнал 38-годишната си съпруга, ударил я в главата, ритнал я в корема и насочил нож към нея. След това напуснал апартамента.

Няколко часа по-късно, около 5:30 ч., мъжът е открит и задържан.

При проверката у него е намерен метамфетамин, а при последвало претърсване в жилището му са открити още наркотици.

