Арестуваха мъж, удрял, ритал и извадил нож на съпругата си

42-годишен мъж беше задържан след сигнал за домашно насилие в Бургас. Инцидентът е станал в жилищен блок в комплекс „Меден рудник“, съобщава МВР.

Той нападнал 38-годишната си съпруга, ударил я в главата, ритнал я в корема и насочил нож към нея. След това напуснал апартамента.

Няколко часа по-късно, около 5:30 ч., мъжът е открит и задържан.

При проверката у него е намерен метамфетамин, а при последвало претърсване в жилището му са открити още наркотици.