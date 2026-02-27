За пореден път: Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип

Софийският градски съд отложи делото за катастрофата на ул. „Гурко“ от 2023 г., при която почина 14-годишния Филип Арсов, заради неизготвена все още експертиза. Причината е, че вещите лица са били ангажирани, единият от тях - с дело в Пловдив. Следващото заседание бе насрочено на 27 март.

Николина Петкова, майката на Филип, каза пред медиите, че експертизата не е изготвена, макар експертите да са имали достатъчно време. Тя припомни, че последното заседание по делото, когато съдът е одобрил да бъде назначена повторна комплексна експертиза, е било на 27 ноември. Според Петкова подсъдимият за катастрофата е виновен и случаят е пределно ясен.

Преди заседанието пред Съдебната палата в София граждани протестираха с искане за справедливост.