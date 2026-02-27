IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 95

За пореден път: Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип

Причината е неизготвена експертиза

27.02.2026 | 13:07 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софийският градски съд отложи делото за катастрофата на ул. „Гурко“ от 2023 г., при която почина 14-годишния Филип Арсов, заради неизготвена все още експертиза. Причината е, че вещите лица са били ангажирани, единият от тях - с дело в Пловдив. Следващото заседание бе насрочено на 27 март.

Николина Петкова, майката на Филип, каза пред медиите, че експертизата не е изготвена, макар експертите да са имали достатъчно време. Тя припомни, че последното заседание по делото, когато съдът е одобрил да бъде назначена повторна комплексна експертиза, е било на 27 ноември. Според Петкова подсъдимият за катастрофата е виновен и случаят е пределно ясен.

Преди заседанието пред Съдебната палата в София граждани протестираха с искане за справедливост.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

дело катастрофа филип арсов
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem