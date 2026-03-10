Парижки съд отказа да обедини присъдите на Никола Саркози

Парижки съд отхвърли молбата на Никола Саркози да обедини присъда, която изтърпя с електронна гривна, с присъда лишаване от свобода по друго дело. Целта беше по този начин той да избегне евентуален шестмесечен престой в затвора, предаде "Франс прес". Саркози може да обжалва решението на магистратите.

В началото на миналата година френският президент беше признат за виновен по обвинение, че се е опитал да подкупи съдия. Той получи присъда лишаване от свобода под домашен арест с електронна гривна, която трябваше да носи в продължение на три месеца.

Освен това през ноември миналата година Касационният съд на Франция потвърди присъдата на Саркози от една година затвор, половината от която условна, по дело за измама, свързана с превишаване на максимално допустимите разходи за неуспешната му предизборна кампания от 2012 г.

Френското законодателство ограничава разходите за предизборни кампании, за да се гарантират равни шансове на кандидатите. Към 2012 г. максималната сума, разрешена по закон, е била 22,5 млн. евро. Апелативният съд установи, че екипът на Саркози е похарчил почти двойно повече средства. Според обвинението партията на Саркози е прикрила неправомерните разходи чрез подправени фактури. Смята се, че схемата не е създадена от него, но той вероятно е пренебрегнал предупрежденията. В крайна сметка по това дело Саркози бе осъден на една година затвор, шест месеца от които условно.

Френският президент винаги е отричал обвиненията и по двете дела.

Саркози искаше трите месеца, през които е носил електронна гривна, да бъдат приспаднати към присъдата по делото за превишаване на разходите на предизборната му кампания от 2012 г.

Той беше вкаран в затвора "Санте" в Париж за 20 дни, след като съдиите го осъдиха по дело за заговор за получаване на тайно финансиране от Либия по време на успешната му предизборна кампания през 2007 г. Саркози отрича да е извършил нещо нередно. Следващата седмица започва разглеждането на жалбата му по това дело.