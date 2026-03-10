IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Над 8 кг кокаин задържаха в български автомобил на "Капъкуле"

Българският шофьор е задържан и обвинен в наркотрафик

10.03.2026 | 13:08 ч. 3
Снимка:БГНЕС/EPA

Турските митнически власти на ГКПП Капъкуле на границата с България са осуетили опит за внасяне в Турция на 8 кг и 60 грама кокаин в автомобил с българска регистрация от типа SUV, съобщи днес сайтът Хаберлер.

Според информацията автомобилът, който пристигнал от "Капитан Андреево" на Капъкуле, е бил проверен от екипи на отдела за борба срещу наркотрафика и контрабандата към Дирекцията по сигурността в Одрин, включително с куче, обучено да открива наркотици.

При проверката са намерени 8 кг и 60 грама кокаин, укрити на различни места в колата. 

Водачът на МПС - български гражданин, чието име не се съобщава, е арестуван по обвинение в наркотрафик. Продължава разследването на случая.

Припомняме, че на 5 март тази година турските митнически екипи на ГКПП Капъкуле осуетиха контрабанда на над един тона марихуана.

Стойността на заловените 1 тон и 413 кг марихуана се изчислява на 1,271 млрд. турски лири (близо 25 млн. евро). Според разузнавателните данни екипите предприемат проверка на ТИР, който е пристигнал на Капъкуле откъм България.

Проверката на ТИР-а с рентгеновата уредба-скенер (X-Ray) за моторни превозни средства показала наличие на товар, различен от указаното в товарителната документация.

В проверката е включено и куче, обучено за търсене и разкриване на наркотици, на име „Бодри“. В тайници, разположени на няколко места между товара, са разкрити 1 тон и 413 кг наркотик.

кокаин Капъкуле български автомобил
