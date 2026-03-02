Младежи се сбиха на селски купон, 17-годишен е в болница

Рожден ден в старозагорското село Дълбоки приключи с бой и пострадал младеж.

17-годишен тийнейджър е в болница след като е бил ударен от година по-голям от него.

Сигналът до полицията е е дошъл от лекарите в Спешния медицински център, разпитани са и свидетели.

Оказало се, че боят е станал в частен дом, при празнуване на рожден ден. Няма опасност за живота на пострадалото момче.

Като извършител е установен 18-годишен младеж, който е задържан.