IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 4

Младежи се сбиха на селски купон, 17-годишен е в болница

Няма опасност за живота му

02.03.2026 | 16:45 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Рожден ден в старозагорското село Дълбоки приключи с бой и пострадал младеж.

17-годишен тийнейджър е в болница след като е бил ударен от година по-голям от него. 

Сигналът до полицията е е дошъл от лекарите в Спешния медицински център, разпитани са и свидетели.

Оказало се, че боят е станал в частен дом, при празнуване на рожден ден. Няма опасност за живота на пострадалото момче.

Като извършител е установен 18-годишен младеж, който е задържан.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem