Младежи се сбиха на селски купон, 17-годишен е в болница

Рожден ден в старозагорското село Дълбоки приключи с бой и пострадал младеж.
17-годишен тийнейджър е в болница след като е бил ударен от година по-голям от него.
Сигналът до полицията е е дошъл от лекарите в Спешния медицински център, разпитани са и свидетели.
Оказало се, че боят е станал в частен дом, при празнуване на рожден ден. Няма опасност за живота на пострадалото момче.
Като извършител е установен 18-годишен младеж, който е задържан.