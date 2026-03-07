IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Арестуваха двама в София, иззеха им над 56 500 е-цигари

Конфискуван е и тютюн без бандерол

07.03.2026 | 17:14 ч. 1
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

При специализирана полицейска операция в столичния квартал „Красна поляна“ са задържани двама мъже – на 48 и 50 години, за разпространение на електронни цигари и тютюн без акцизен бандерол, съобщиха от МВР. 

От домовете и автомобилите на двамата са иззети над 56 500 къса индукционни стикове с поставен стар акцизен бандерол и 11 опаковки тютюн без бандерол. Част от цигарите са били предназначени за изследвания и не за продажба, но са присвоени с цел разпространение.

По случая е образувано досъдебно производство. Двамата задържани са с полицейска мярка до 24 часа. Предстои доклад на материалите в Софийската районна прокуратура.

През миналата седмица близо 2100 електронни цигари без акцизен бандерол бяха иззети при акция срещу незаконната търговия с акцизни стоки на територията на Перник.

