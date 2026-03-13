IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Митничари спипаха нелегални 580 филъри и колагенови бустери

Пратката е била от Южна Корея

13.03.2026 | 15:13 ч. 3
Снимка: IstockPhoto

Митничари заловиха пратка от Южна Корея с 580 хиалуронови филъра и седем броя колагенови бустери, за които не са предоставени разрешителни за внос. 

Пратката е хваната на 7 март. Подадена е митническа декларация за режим свободно обращение, като митническите служители установяват, че същевременно с декларацията е подадено искане за смяна на дружеството получател, което е събудило основателни съмнения в проверяващия екип. В хода на извършената физическа  проверка, в пратката са намерени 580 броя хиалуронови филъра с лидокаин и 7 броя колагенов бустер, за които не са представени разрешителни за внос, съгласно Закона за медицинските изделия. 

Изпратено е писмо до компетентния орган - Изпълнителна агенция по лекарствата, откъдето е получено становище, че стоката представлява медицински изделия и не следва да се допуска за свободно обращение. За случая предстои съставяне на акт по Закона за митниците за митническа измама, изразяваща се в избягване на забрани и ограничения за внос на стоки.

От началото на 2025 година до настоящия момент отдел “Митническо разузнаване и разследване” в ТД Митница София са задържали над 1 000 броя медицински изделия – хиалуронови филъри, ботулинови токсини и колагенови бустери. 

