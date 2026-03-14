Акция срещу незаконни гонки в Горна Оряховица

Полицията проведе акция в Горна Оряховица срещу незаконните гонки, като снощи бяха проверявани шофьори, събрали се в района на Летния театър в града.

Събитието всъщност е било предварително обявено публично като "CAR MEETING". На място униформените са извършвали проверки на всички присъстващи водачи, като са съставяни както фишове, така и актове, пише NOVA.

Подобни полицейски операции вече бяха организирани и в други градове от региона, сред които Велико Търново и Павликени.