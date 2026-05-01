Гръцки полицаи хванаха 500 кг канабис, арестуван е български шофьор

Властите в Гърция са открили около половин тон наркотици в камион в Игуменица, при което е бил арестуван български шофьор, информира в. "Катимерини".

Операцията е проведена съвместно от Агенцията за борба с наркотиците и бреговата охрана. Арестът е извършен при рутинна проверка на товарен камион на пристанището.

По данни на властите шофьорът български гражданин е укрил наркотиците в пратка с хартиени продукти, сред които салфетки и ролки тоалетна хартия, за да избегне разкриване.

По първоначални данни става дума за около 500 килограма хидропонен канабис (скункс).

Разследващите установяват, че товарът е тръгнал от Валенсия, Испания, и е преминал през Италия, преди да пристигне в Гърция. Проверява се дали крайната му дестинация е била Турция, където този вид канабис вероятно се продава на по-високи цени.

Полицията посочи, че заподозреният не съдейства на разследващите и отказва да даде информация за мрежата за наркотрафик, която стои зад пратката. Разследването продължава.

