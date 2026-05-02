Тежка катастрофа край Петрич: една жена загина, трима са ранени

Разследването на инцидента е под надзора на Софийската градска прокуратура

02.05.2026 | 20:15 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Жена е загинала при пътен инцидент в района на Петрич този следобед, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Оттам уточниха, че шофьорът на автомобила е прокурор от Враца. По първоначална информация мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо четирима души.

Предполага се, че е заспал, вследствие на което автомобилът е паднал в крайпътно дере. На тримата пътници, които са с различни наранявания, е оказана медицинска помощ на място, посочиха още от прокуратурата. Групата се е прибирала след планински преход. На място се извършва оглед от екипи на „Пътна полиция“. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни. Той е дал кръв и урина за допълнителна експертиза.

Разследването на инцидента е под надзора на Софийската градска прокуратура с оглед на компетентността ѝ да наблюдава дела срещу магистрати. За случая е информирана и временно изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, съобщиха от държавното обвинение./ БНТ

Петрич катастрофа Пътна полиция
