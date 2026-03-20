След екшъна: Откриха растения марихуана в заключена стая в х. Камен дел ВИДЕО

Отвориха стаята в хижа "Камен дел", до която новите управители нямаха достъп, след като бившият хижар Ивайло Ненов отказа да им даде достъп до нея и се барикадира в сградата. В нея са открити растения марихуана.

Екшънът в "Камен дел" се разигра преди дни, когато Българският туристически съюз, след конкурс, смени стопанина на хижата. Когато новите управители отишли на мястото, те първо били посрещнати учтиво от Ненов, който обаче по-късно отказал да напусне сградата, заплашил ги с пистолет, а след това извадил два меча, с които заявил, че ще ги убие и ще се самоубие.

В нощта на сблисъка Ненов пусна и видеа от хижата. Той е бил отведен от полицията обратно в София, но когато е пусант, се връща в хижата с такси и се барикадира в нея.

За стаичката, която не могат да отключат, сигнализира още в първия ден след сблъсъка Васил Николов, член на управителния съвет на Българския туристически съюз. По думите му от вътре се чувало бръмчене.

"Всичко може да има, даже уреди за развъждане на опиати", добави Николов, който по-рано заяви, че Ненов е бил арестуван за притежание на наркотици.

В страницата на БТС е публикувано видео, на което се вижда, че бръмченето идва от духалка, която топли растения марихуана.

Стаята е била отворена в присъствието на полиция.

Самият Ненов отрича пред БНТ да е отглеждал марихуана и заявява, че единствените саксии, които имал, са с мушкато.