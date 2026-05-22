Янкулов: Обвинението срещу Пепи Еврото беше обречена на неуспех

Бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов постави под сериозно съмнение обвинението срещу Петьо Петров - Еврото по казуса "Осемте джуджета", като заяви, че самата правна конструкция е била "обречена на неуспех" още от самото начало.

"В него се твърди за т.нар. престъпление "документна измама", което най-общо казано означава, че чрез използване на някакви неистински или с невярно съдържание документи определени лица са въведени в заблуждение, тоест са били измамени да се разпоредят с определени вещи. Лицата са прокурори от Специализираната прокуратура (СП), а вещите са веществени доказателства, иззети по наказателно производство на СП: злато и пари в брой на много голяма стойност, по казуса "Осемте джуджета", който беше осветен още през 2020 г. от Антикорупционния фонд - неправителствената организация, с която аз работех доскоро", посочи той в интервю за bTV.

"За да се случи тази конструкция, това означава наистина да може да се докаже, че има измамени лица - прокурорите, които вследствие на тази заблуда, в която ги е въвел Петьо Еврото със злия си гений, са се разпоредили с тези веществени доказателства не така, както е трябвало", продължи той.

"Само че от множество известни обстоятелства, в това число и от един доклад на отдел "Инспекторат" от Върховна касационна прокуратура, който е направен още 2020 г., а беше публично обявен през 2023 г. около т.нар. "прегрупиране в Прокуратурата", оттам стана ясно, че всъщност големите проблеми там са били в самата СП. И действията на прокурорите по делото са най-меко казано изключително притеснителни. Тоест, казано с най-прости думи, те няма как да са били въведени в заблуждения от злия гениий на Петьо Еврото", изтъкна Янкулов.

"По-скоро се касае за някаква колаборация между едните и другите. След като няма как да има въведено лице в заблуждение, няма как да има и документна измама. Така това престъпление няма как да бъде доказано. Именно това се е случило тук, защото от обвинение, което е с много тежка наказауемост (документната измама в особено големи размери се наказва като умишленото убийство) се стига само и единствено до едно обикновено документно престъпление. Тоест, самите наистински документи, които са били представени там. То вече минава на много по-лека наказуемост, която в случая, тъй като г-н Петров е неосъждан, отива към административно наказание, което заменя наказателната отговорност, и се стига до тази глоба", обясни процесите бившият служебен министър.