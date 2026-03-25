Съдът остави в ареста мъжа, нападнал лекар

Окръжният съд в Кюстендил потвърди най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража" - спрямо мъж, обвинен в лека телесна повреда на лекар, хулиганство и закана за убийство. Това съобщиха от пресцентъра на съда, цитиран от БТА.

Според магистратите има достатъчно данни, от които може да се направи обосновано предположение, че именно той е извършил посочените деяния. Съдът приема също, че е налице реална опасност мъжът да извърши ново престъпление, като се позовава и на приложеното по бързото производство свидетелство за съдимост, от което става ясно, че той вече е осъждан.

Като аргумент за това съдът изтъква и характера на престъпленията, по които е обвинен - три отделни деяния срещу медицински лица, извършени за кратък период от време и отличаващи се с бруталност и дързост. Става дума за нанесена телесна повреда и отправени закани за убийство срещу медици, докато изпълняват служебните си задължения. Според съда това сочи "висока степен на лична обществена опасност" спрямо защитими обществени интереси.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

На 19 март от Районна прокуратура - Кюстендил съобщиха, че пред входа на Спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Никола Василиев" в града мъж е нападнал лекар-специализант от отделението по травматология и ортопедия, като му е нанесъл удари в областта на лицето.