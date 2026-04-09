Обвиниха дилъри, хванати с 40 кг коноп

Софийската градска прокуратура (СГП) обвини един сирийски и един български гражданин за държане с цел разпространение на наркотици в особено големи размери, съобщиха от държавното обвинение. Те са задържани за до 72 часа.

Двамата са обвинени за това, че от 6 до 7 април в столичния квартал „Студентски град“ държали с цел разпространение 39,696 кг коноп на стойност 406 884 евро, разпределени в 51 обекта. От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съобщиха, че чужденецът е известен на полицията за трафик на бежанци, катастрофа и хулиганство, като е осъждан. Българинът е известен на органите на реда за наркотици и кражби, като също е осъждан.

Разследването е образувано на 7 април и се води от СДВР под ръководството и надзора на СГП. Предстои прокуратурата да внесе в Софийския градски съд искане за постоянния арест на двамата.