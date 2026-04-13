Починал мъж е открит тази сутрин във Варна

По тялото на починалия са установени прободни рани

13.04.2026 | 20:25 ч. 3
БГНЕС

Починал мъж е открит тази сутрин във Варна, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Сигналът за безжизнено лежащ мъж до бл. 9 в квартал „Владислав Варненчик“ е получен в 7:11 ч. в Трето районно управление във Варна. Пристигналите на място полицаи и екип на Спешна помощ констатирали смъртта на 46-годишния мъж, водещ скитнически начин на живот.

По тялото на починалия са установени прободни рани в областта на бедрата и седалището.

По случая е образувано досъдебно производство.

Варна починал МВР
