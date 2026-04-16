Разследват полицейско насилие над тъмнокож в Ню Йорк

Полицейският комисар на Ню Йорк Джесика Тиш обяви снощи, че е започнало вътрешно разследване след разпространението на видеоклип, показващ насилствения арест на тъмнокож мъж в магазин за алкохол в Бруклин, предаде Франс прес.

В клипа се вижда как двама души, единият с полицейска жилетка, а другият - в цивилни дрехи, се опитват да повалят мъж на земята, като го удрят силно, особено в лицето, торса и слабините. В момента, в който

мъжът пада на земята, единият полицай стъпва върху крака му,

предаде БТА.

"Да, видях видеото“, каза Тиш, която нарече записа "смущаващ“. "Този ​​въпрос се разглежда от нашия отдел за вътрешни разследвания. Ще имаме повече информация за изнасяне пред медиите с напредването на разследването“, добави началничката на полицейското управление на Ню Йорк.

Тя уточни, че двамата полицаи са предали значките и оръжията си.

"Насилието, което се вижда във видеото от страна на служители на полицейското управление на Ню Йорк, е крайно недопустимо и шокиращо. Полицейските служители никога не трябва да се отнасят с човек по този начин“, заяви на свой ред нюйоркският кмет Зохран Мамдани.

Според няколко местни медии двамата полицаи погрешно са идентифицирали заподозрения като наркодилър.