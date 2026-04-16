Застреляха рефер по време на мач

Футболен съдия бе застрелян по време на мач в Еквадор. 48-годишният Хавиер Ортега е убит на терена след нахлуване на въоръжени лица, съобщи Нова.

Неидентифицираните нападатели се приближили към съдията и малко след това започнали да стрелят. Реферът се строполил на земята, а веднага след това мачът бил прекратен. Ужасени фенове и футболисти избягали от стадиона в Пасахе. Въпреки всички усилия, положени от медиците, реферът бил обявен за мъртъв още на терена.

Местните власти блокирали местопрестъплението, за да се направят съдебномедицински изследвания. Разследващите твърдят, че Ортега бил набелязан от доста време. Полицията разглежда кадри от мобилен телефон на един от зрителите, който заснел част от нападението.

„Разпитваме свидетели, за да идентифицираме нападателите”, обявиха органите на реда. Все още няма задържани по случая.