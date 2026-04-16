IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Застреляха рефер по време на мач

48-годишният Хавиер Ортега е бил убит на терена след нахлуване на въоръжени лица

16.04.2026 | 08:35 ч. 0
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Футболен съдия бе застрелян по време на мач в Еквадор. 48-годишният Хавиер Ортега е убит на терена след нахлуване на въоръжени лица, съобщи Нова.

Неидентифицираните нападатели се приближили към съдията и малко след това започнали да стрелят. Реферът се строполил на земята, а веднага след това мачът бил прекратен. Ужасени фенове и футболисти избягали от стадиона в Пасахе. Въпреки всички усилия, положени от медиците, реферът бил обявен за мъртъв още на терена.

Местните власти блокирали местопрестъплението, за да се направят съдебномедицински изследвания. Разследващите твърдят, че Ортега бил набелязан от доста време. Полицията разглежда кадри от мобилен телефон на един от зрителите, който заснел част от нападението.

„Разпитваме свидетели, за да идентифицираме нападателите”, обявиха органите на реда. Все още няма задържани по случая.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

съдия еквадор мач въоръжени убит
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem