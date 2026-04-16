Трагедия: Баща намери 11-годишното си дете обесено на дърво

При огледа на място не са намерени следи от насилие

16.04.2026 | 14:08 ч. Обновена: 16.04.2026 | 14:08 ч.
Снимка: БГНЕС

11-годишно дете се е обесило в семеен имот в Оряхово, съобщава БНР. 

Тялото на детето е намерено в двора на имота от баща му, който е подал сигнал в полицията снощи към 20 часа, уточняват от Областната дирекция на МВР във Враца.

Той съобщил, че детето му висяло на примка, възрано за дърво.  Тялото на момчето веднага било пратено за аутопсия и се чака окончателното заключение на патолозите.

При огледа на място не са намерени следи от насилие.

Полицията продължава да работи по разплитането на трагедията и евентуалните мотиви за самоубийството, а по случая вече е образувано досъдебно производство.

Появиха се и твърдения, че случилото се може и да е инцидент, като детето си е играело на двора, паднало е от дървото и се е увило в изкуствени цветя. То не е успяло да се освободи и е починало от задушаване. Засега няма потвърждение на тази версия. 

