BGONAIR Live Новини Днес | 70

Сигнали за бомби в училища в страната, искат $100 хил. криптовалута

По-рано през деня беше подаден сигнал за бомба в сградата на Съдебната палата

16.04.2026 | 14:31 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Четири столични училища получиха сигнали за бомби. Сигнали има и във Варна, сочи неофициална информация, получена от bTV.

Твърди се, че ъобщенията са изпратени на електронните пощи на учебните заведения, като текстът е написан на развален руски език.

В София засегнатите училища са "Св. Георги", "Дарби колидж" и "Бритиш скул". Само за четвъртото, Международното училище "Златарски", информацията за сигнал за бомба е потвърдена от СДВР. Там се извършва проверка. 

В заплашителните имейли се посочва, че сградите трябва да бъдат евакуирани в рамките на два часа, като се изисква плащане на 100 000 долара в криптовалута.

След промяна на протокола за бомбени заплахи, станала през 2023 година, вече евакуация се налага само при преценка на риска. 

Сигнал и в съдебната палата

По-рано през деня беше подаден сигнал за бомба в сградата на Съдебната палата в София.

След щателна проверка беше установено, че няма опасност.

