СДВР иззе над килограм чист фентанил от имота на 52-годишна жена

Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР срещу наркоразпространението, съобщиха от МВР

На 11 май служители на Столичната дирекция на вътрешните работи проведоха специализирана полицейска операция за противодействие на разпространенито на наркотични вещества на територията на столицата.

В хода на операцията бяха задържани 12 души и иззети значителни количества високорискови наркотични вещества, парични средства и вещи, свързани с престъпната дейност, съобщават от пресцентъра на МВР.

В рамките на операцията след получена информация за разпространение на фентанил служители на Четвърто РУ извършили проверка на 52-годишна жена. При последвало претърсване на обитаван от нея имот, са открити и иззети над килограм чист фентанил, над 10 килограма примеси за фентанил, около 340 грама марихуана, 47 грама кокаин и множество пликове, предназначени за разпределяне на количествата дрога.

В района на ж.к. „Западен парк“, до метростанция „Вардар“, служители на Трето РУ задържали непосредствено след сделка с наркотични вещества четирима – на възраст 40, 42, 46 и 50 години, известни на МВР. При извършените процесуално-следствени действия са намерени и иззети 27 сгъвки с бяло и кафяво прахообразно вещество, 385 евро и два мобилни телефона.

При други полицейски действия в ж.к. „Студентски град“ служители на Седмо РУ спрели за проверка лек автомобил „Фолксваген“. Задържан е 24-годишният водач на автомобила, а при извършеното претърсване са намерени и иззети 35 таблетки екстази, пликове с кристалообразно вещество, амфетамин, марихуана, както и парична сума в евро.

По случаите са образувани досъдебни производства по чл. 354а от НК. Работата по документиране на престъпната дейност и установяване на съпричастни лица продължава под надзора на Софийска градска прокуратура. На трима от задържаните е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.