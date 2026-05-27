Четири години затвор за шофьора, убил полицай на Северната тангента

Софийският градски съд (СГС) призна за виновен Мирослав Василев, подсъдим за катастрофата през 2025 г. на Северната скоростна тангента, при която загина полицейски служител, съобщиха от СГС.

Съдия Мария Кавракова наложи наказание от 6 години "лишаване от свобода", което беше намалено на 4 години, след като подсъдимият призна вината си и делото премина по съкратено съдебно следствие.

Наказанието трябва да бъде изтърпяно при общ режим, посочиха още от СГС. Съдът лиши Мирослав Василев и от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 години.

Според съда подсъдимият е нарушил правилата за движение и е управлявал с превишена скорост, когато е блъснал полицейски автомобил. Вследствие на удара е настъпила смъртта на полицейския служител.

При определяне на присъдата съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства чистото съдебно минало на подсъдимия и изразеното от него разкаяние. Присъдата не е окончателна и подлежи на жалба и протест пред Апелативен съд - София, посочиха също от СГС.

През април Мирослав Василев се призна за виновен по време на разпоредително заседание на Софийския градски съд.

Катастрофата стана 1 декември 2025 г. около 4:20 ч., когато подсъдимият, при управление на лек автомобил в района на разклона за бул. "Рожен", не се съобразил с въведената временна организация на движение, осъществена от спрял автомобил със специален режим на движение и с пусната светлинна сигнализация. Не намалил скоростта и не спрял, в резултат на което блъснал полицейския автомобил.

До трагедията се стигна, след като непосредствено преди това на същото място камион блъсна пешеходец, който загина на място. На местопроизшествието беше изпратен автопатрул. А Василев с висока скорост се удари в полицейската кола и уби служителя на МВР.