Над 13 500 обаждания на детската линия за половин година

Над 13 500 обаждания са постъпили на Националната телефонна линия за деца 116 111 през първите шест месеца на 2026 година. Проведените консултации са повече от 9700, показват данните на Държавната агенция за закрила на детето.

Анализът за периода от 1 януари до 30 юни сочи, че децата все по-често разпознават линията като сигурно място, където могат да говорят за тревогите си и да потърсят съвет. Сигналите за деца в риск обаче продължават да се подават предимно от възрастни.

Децата най-често имат нужда някой да ги изслуша

Водещата тема в разговорите е необходимостта от общуване - както с възрастните, така и с връстниците. Децата търсят подкрепа и за преживяванията, тревогите и чувствата, свързани с израстването, както и за трудностите в семейните отношения.

Някои от тях се свързват с консултантите повече от веднъж, за да продължат разговора и да обсъдят как се развива ситуацията, която ги притеснява. Според ДАЗД това показва, че линията все по-ясно се утвърждава като място за навременна помощ, съвет или просто човешки разговор.

"Децата имат необходимост да бъдат изслушани. Възрастните имаме още много какво да научим. Понякога в забързаното ежедневие всички забравяме, че нещо, което сега ни се струва незначително, в детството е било изключително важно и притеснително. Затова е крайно необходимо да обърнем внимание на емоциите и трудностите на децата ни. Националната телефонна линия за деца 116 111 и чат приложението към нея са начин децата и възрастните, които са загрижени за тях, да бъдат изслушани и подкрепени 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, напълно безплатно", каза председателят на ДАЗД д-р Теодора Иванова, цитирана от БГНЕС.

Близо 1100 сигнала за деца в риск

За първото полугодие на годината на телефон 116 111 са подадени близо 1100 сигнала за деца в риск.

Най-често те са свързани с опасност за психосоциалното и нравственото развитие на дете или деца. Следват случаите на риск от психическо насилие, пренебрегване и физическо насилие.

Депресия, паник атаки и суицидни мисли сред темите в чата

Чат приложението към линията остава предпочитано основно от децата. Между началото на януари и края на юни чрез него са проведени близо 1100 онлайн консултации.

Разговорите най-често са свързани с риск от психическо и физическо насилие в семейството или в училище. Деца търсят подкрепа и заради депресивни състояния, паник атаки, хранителни разстройства и суицидни мисли.

Чатът е достъпен всеки ден от 08:00 до 20:00 ч. през официалния сайт на Националната телефонна линия за деца 116 111. Самата телефонна линия работи денонощно, седем дни в седмицата, а разговорите са безплатни.