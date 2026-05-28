15-годишен убил шест души за девет месеца

Мъж от Чикаго е обвинен, че е убил шестима души на случаен принцип в рамките на девет месеца - по време, когато все още е бил тийнейджър.

На пресконференция в сряда суперинтендантът на Chicago Police Department Лари Снелинг обяви, че 21-годишният Антонио Рейес е обвинен по пет обвинения за убийство първа степен и четири обвинения за опит за убийство първа степен във връзка със серията случайни убийства от 2020 година. Когато срещу него са повдигнати петте нови обвинения, Рейес вече е бил задържан в затвора в окръг Кук (Cook County Jail) за предполагаемото убийство на 26-годишния Луис Давалос-Гарсия през юни 2020 година.

Щатският прокурор на огръга - Айлийн О'Нийл Бърк - описа убийствата като "серийни".

Давалос-Гарсия е бил паркирал пред дома на приятелката си, а на прозореца на колата му имало знак "baby on board", когато е бил застрелян, пише People. По това време Рейес вероятно е бил разстроен заради скорошна раздяла.

А през 2022 година Рейес предполагаемо е използвал самоделно острие, за да се опита да убие съкилийника си в Cook County Jail, каза щатският прокурор О'Нийл Бърк на пресконференцията.

Убийства и опити за убийство

Петте убийства, за които Рейес беше обвинен във вторник, включват убийството на 31-годишен мъж на 2 март 2020 година, убийството на 21-годишен мъж на 5 април 2020 година, както и опит за убийство на още една жертва в същия ден, убийството на 16-годишно момче на 1 май 2020 година, убийството на 31-годишен мъж на 8 ноември 2020 година, опит за убийство на три деца на възраст между 3 и 9 години, също на 8 ноември, както и убийството на 20-годишен мъж на 9 ноември 2020 година.

"Трите деца, които той се е опитал да убие през ноември, са били в същия автомобил с пълнолетната жертва, която е била убита под град от куршуми", каза Снелинг.

Гилзи от пистолет довели до пробив в разследването

Големият пробив в разследването дошъл, когато гилзи от пистолет калибър .40, открити през лятото на 2020 година, били свързани с оръжието, използвано и на други местопрестъпления, отбеляза на пресконференцията началникът на детективите в Chicago Police Department Антоанет Урсити.

По думите на Снелинг детективите също така са прегледали "огромно количество физически и дигитални доказателства", които са помогнали да свържат Рейес с убийствата.

"Когато си имаме работа с човек с такава степен на насилие, трябва да го премахнем от улиците. Това е започнало, когато господин Рейес е бил тийнейджър", заяви суперинтендант Снелинг за убиецът, който тогава е бил на около 15 години. Щатският прокурор О'Нийл Бърк отбеляза: "Нито един от тези хора никога преди не е срещал Антонио Рейес и няма причина да се смята, че Антонио Рейес е имал каквато и да било причина да ги набелязва. Но точно това е направил."