Двама задържани за кредитна измама за 49 000 евро

Служители на сектор "Измами" към Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) задържаха двама мъже на 27 и 29 години, заподозрени в участие в схема за кредитни измами от типа "кредитен удар", съобщиха от ГДНП.

Арестите са извършени веднага след предаване на 49 000 евро - сума, за която се смята, че е придобита чрез кредитна измама спрямо 48-годишен мъж от село Галиче, област Враца. Единият от задържаните е установен на паркинг близо до метростанция "Надежда", а другият - на бул. "Ломско шосе" в София.

По време на полицейските действия пострадалият е открит в банков офис в столичния квартал "Надежда". В този момент той попълвал документи за теглене на втори кредит в размер на 40 000 евро.

Схема за кредити в рамките на дни

Според събраните до момента данни схемата включвала въвличане на пострадали лица в теглене на кредити от различни финансови институции в рамките на един до два дни.

Извършителите се представяли за хора с голямо влияние сред банкови и кредитни институции. Те убеждавали граждани с лошо ЦКР да намерят сред свои близки или роднини хора с чиста кредитна история, които да кандидатстват за потребителски кредити.

След отпускането на кредитите пострадалите предавали получените пари на участници в схемата. Това ставало под предлог, че средствата трябва да бъдат осчетоводени и заличени, с обещанието, че след това ще бъдат преведени по новооткрита сметка на нуждаещия се човек с лошо ЦКР.

В резултат парите били присвоявани, а задълженията оставали за сметка на хората, изтеглили кредитите.

Работата по случая продължава.

Други случаи с кредитни измами

През май тази година двама мъже бяха задържани за срок до 72 часа във връзка с разследване за измами с теглене на бързи кредити след използване на чужди лични данни в Стара Загора.

През същия месец в Шумен също имаше задържани за 72 часа по разследване за измами с теглене на бързи кредити след използване на чужди лични данни, пише БТА.