Вашите сигнали: Цената е 55.21 лв., а върху етикета залепена същата в евро

Ако сте станали жертва на измама при покупка онлайн, трябва да действате бързо, за да минимизирате щетите и да потърсите правата си. Ако сте платили с карта, незабавно се свържете с вашата банка, поискайте блокиране на картата и оспорване на плащането. Това е най-сигурния начин да си върнете парите.

В платформата на Helpbook.info продължават да валят сигнали за измами при онлайн пазаруване на стоки.

Наш потребител платил предварително чифт сандали, но при доставката нямало опция за преглед и в последствие установил, че обувките са съвсем различни. Върнал пратката с наложен платеж, но вече повече от месец обувките нито са заменени, нито парите върнати, въпреки постоянните, но безплодни опити за контакт с фирмата. (целият сигнал - тук)

Друг наш потребител също направил покупка от сайт, но продуктът не бил доставен, а при контакт му е отговорено, че поръчката не е намерена. (целият сигнал - тук)

Пазаруването в търговските центрове също крие рискове - наш потребител платил упоменатата цена по етикет, но на касата се оказала двойна, заради разминаване на изписаните евро-лева. „Личи си че е имало нещо върху етикета, но е отлепено. Опитах да се свържа с тях, но няма отговор.“ (целият сигнал - тук)

За пореден път получаваме сигнал към ЦГМ за неправомерно изтеглена сума: „При случайно влизане в банковата ми сметка през телефона на 15 май 2026 установих, че същия ден ми е дръпната сумата от 0.80 евро за пътуване в градския транспорт, без да съм пътувала. За предишен период не мога да преценя случвало ли се е, но в момента отново установих, че ми е дръпната сума от 0.80 евро, а аз съм си вкъщи - днес е 18 май 2026. Моля да вземете отношение и прекратите неправомерното теглена на суми от банковата ми сметка, при положение че не съм пътувала, явно става въпрос за някаква измама.“ (целият сигнал - тук)

