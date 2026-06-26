Трагедия в Ню Йорк: Четири деца и две жени са намерени мъртви

Властите в Ню Йорк идентифицираха шестима души, сред които четири деца, открити мъртви в апартамент във вторник, 23 юни.

64-годишната Ейми Стедман, 44-годишната Сара Майърс и четирите деца на Майърс - на 13, 11 и две на 10 години - са били намерени мъртви в жилище на Harris Avenue в Меканиквил, става ясно от съобщение на местното полицейско управление, цитирано то People. Телата били открити след проверка на адреса - процедура, при която полицията посещава дадено място, за да провери дали хората вътре са в безопасност.

Стедман, която живеела в апартамента, където били намерени телата, е майка на Майърс и баба на децата. Майърс и децата ѝ живеели в друг апартамент в същия жилищен комплекс.

"Разследващите третират случая като криминално разследване, докато очакват резултатите от аутопсиите. Въз основа на наличната към момента информация няма доказателства за участие на други лица. Няма и данни за заплаха за обществото", посочват от полицията.

В сряда полицията в Меканиквил продължаваше да работи на място в жилищния комплекс John S. Moore, където ден по-рано бяха открити шестте тела.

По данни на властите разследването остава активно и продължава.

"Очаква се допълнителна информация за причината и начина на смъртта след приключване на аутопсиите и преглед на резултатите", се казва още в съобщението.

Съседката Аманда Гари заяви пред CBS 6, че новината за смъртта на членовете на семейството е "много разтърсваща".

"Много е тежко да знаеш, че има четири малки деца. Много е разтърсващо", коментира тя пред медията.