Черепи, мозък и човешко лице: Ужасяващите находки в дома на "Будапещенския канибал" (ВИДЕО)

Унгарската полиция разкри смразяващи подробности за 30-годишен санитар от Будапеща, заподозрян, че е събирал човешки останки, а по собствените му думи - дори е приготвял и консумирал части от тях. Случаят, който вече привлече международно внимание, стана известен в медиите като историята на "Будапещенския канибал".

При обиски в имоти, свързани с мъжа, разследващите открили черепи, кости, консервирано човешко лице, кожа от лице, отрязана ръка, мозък, цял долен крайник и сърце, съхранявано в буркан. Част от костите били прибрани в куфар. Произходът на намереното сърце все още се изследва, като засега не е ясно дали е човешко, или животинско.

Според 24.hu разследващите смятат, че мъжът е бил обсебен от човешки останки. По време на разпит той признал, че изпитва особено влечение към части от човешки тела, както и че е приготвял храна от някои от тях. Blikk съобщава, че е опитал и сурово човешко сърце, но официално полицията все още проверява произхода на сърцето.

Сигнал, обиски и смразяващи находки

Разследването е започнало, след като отдел "Убийства" към Националното бюро за разследвания на Унгария (известно с абревиатурата KR NNI), получил информация, че служител в болница в Будапеща може да съхранява части от човешки тела както на работното си място, така и в дома си. Властите не разкриват откъде е дошъл сигналът, но според публикациите е възможно той да е бил подаден чрез анонимна линия.

Мъжът, идентифициран като Жолт С., работел като санитар в Budai Irgalmasrendi Hospital. Животът му изглеждал напълно обикновен до 17 юни, когато при излизане от дома на приятелката си бил обграден от цивилни полицаи във втори район на Будапеща, закопчан с белезници и отведен за разпит. Едновременно с това разследващите претърсили имоти, които той обитавал или до които има достъп, както и автомобила му, пише Daily News Hungary.

Освен човешките останки полицията иззела компютри, мобилни телефони и устройства за съхранение на данни. Мъжът е обвинен в незаконно използване на човешко тяло, а експертизите продължават, за да установят откъде точно произхождат намерените останки. Разследващите не изключват възможността да бъдат разкрити и други престъпления.

Изоставени гробища, анатомия и снимки

Според полицията Жолт С. проявявал силен интерес към анатомията и патологията. Той редовно разчленявал животни, а по данни на разследващите е възможно да се е сдобивал и с човешки останки. Предполага се, че част от тях може да са били получени чрез професионални контакти, но мъжът твърди, че ги е крал основно от изоставени гробища в Унгария и от гробището Фаркашрети в Будапеща, като е разкопавал тела, за да взема части и кости. Разследващите проверяват и информация, че е търсил останки в Словакия.

Семейството и приятелите му, според публикациите, са знаели за мрачната му страст. Той дори документирал колекцията си със снимки. Пред близки и познати открито говорел за интереса си към патологията и за това колко му харесва да прави дисекции. Хората около него намирали тези признания за странни, но до сигнал към властите не се стигнало.

Колеги, приятели и представители на болницата останали шокирани след разкритията, въпреки че мъжът не криел влечението си към човешки останки и патология. От Budai Irgalmasrendi Hospital отрекоха той да е могъл да се сдобие с човешки части от лечебното заведение. В официална позиция болницата посочва, че няма отделение по патология и че заподозреният не е имал достъп до подобни материали. Вътрешна проверка тепърва трябва да изясни фактите.

Свободен, но с електронна гривна

Въпреки тежките обвинения и множеството производства срещу него съд на първа инстанция взе притеснително решение - 30-годишният санитар не трябва да остане зад решетките. След ареста си той е поставен под съдебен надзор и в момента се намира при майка си в малко село в област Борошод, пише още Daily News Hungary.

Прокуратурата обжалва решението, а съдът на втора инстанция тепърва ще прецени дали да разпореди задържането му. До тогава Жолт С. трябва да носи електронна гривна и да се подготвя за явяването си пред съда.

Прокурорите посочват, че той и преди е бил осъждан няколко пъти за престъпления с насилие, за които е получавал общественополезен труд и парични санкции. Blikk съобщава още, че мъжът е завещал тялото си на Университета Семелвайс за научни цели, като е поставил условие дори близките му да не бъдат уведомени къде в крайна сметка ще бъдат кремирани останките му.

Какво казва законът в Унгария?

В Унгария както държането на части от човешки тела в частен дом, така и актовете на канибализъм се смятат за тежки престъпления. Ако подобно деяние е извършено от здравен работник, то се разглежда като утежнен случай и може да доведе до наказание от една до пет години затвор.

Дори човек да даде съгласие част от тялото му да бъде отстранена и изядена от друг, унгарското право не признава подобно съгласие за валидно. Извършителят би могъл да носи отговорност включително за тежка телесна повреда или опит за убийство. Законът допуска канибализъм единствено при непосредствена опасност за живота - например в крайна ситуация на оцеляване на необитаем остров.