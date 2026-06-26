Какво се случи във Филипините? Деца с оръжия, трима убити и игра, пълна с насилие

Филипините временно блокираха гейминг приложението "Горбокс" ("Gorebox"), след като първоначално разследване установи, че тийнейджър, заподозрян в училищна стрелба в страната, е играл играта.

Трима ученици бяха убити, а други 20 - ранени, след като двама заподозрени - на 15 и 14 години - открили огън с пистолети в класна стая в град Таклобан, югоизточно от Манила, в понеделник.

Полицията съобщи, че 14-годишното момче е било играч на "Горбокс" - игра, в която потребителите могат да "унищожат всичко, което пожелаят" и да "се впуснат в брутални битки с огромен арсенал от оръжия и експлозиви", според описанието ѝ в Google Play. Пише още, че това е игра, в която "креативността среща необузданото разрушение".

"Не можем да пренебрегнем възможните онлайн влияния, които може да са допринесли за този трагичен инцидент", заяви агенцията за киберсигурност на страната. "Временното блокиране на играта ще позволи на властите да направят задълбочена оценка дали платформата е изиграла някаква роля в действията на заподозрените", обясни Абой Параисо, заместник-секретар в Центъра за разследване и координация на киберпрестъпността.

BBC News е потърсила за коментар създателя на "Горбокс" - германската компания F2Games. Научните изследвания досега не са установили пряка връзка между видеоигрите и агресивното поведение.

"Горбокс" е видеоигра от първо лице, която може да се играе самостоятелно или онлайн с други потребители. Международната коалиция за възрастови рейтинги ѝ е дала категория R18 заради изключително насилствен, графичен и почти неограничен геймплей.

Масовите стрелби са рядкост във Филипините, макар престъпленията с огнестрелно оръжие да не са необичайни, а най-шокиращите случаи редовно попадат в централните вечерни емисии. Този път необичайното беше, че заподозрените са непълнолетни.

Конгресменът Чел Диокно призова за по-строги наказания за хората, които позволяват на непълнолетни да имат достъп до огнестрелни оръжия.

Най-тежката масова стрелба в най-новата история на Филипините е от ноември 2009 г., когато кмет на град в южната провинция Магинданао застреля 58 души - повечето от тях журналисти, пътували в конвоя на негов политически съперник.

"Повлиян от онлайн съдържание"

Късно във вторник полицията повдигна обвинения в убийство срещу 15-годишния заподозрян. 14-годишното момче, за което се твърди, че е играло "Горбокс", е твърде малко, за да бъде подведено под наказателна отговорност по филипинското законодателство. То изглежда е било "силно повлияно" от онлайн съдържание, заяви Алън Рей Ко, говорител на Националната полиция на Филипините. По думите му момчето е публикувало и насилствено съдържание онлайн.

Полицията съобщи, че 9-милиметровият пистолет, с който се предполага, че е стреляло 14-годишното момче, е принадлежал на леля му - полицайка, която е била отстранена от длъжност след стрелбата. Оръжието на 15-годишния - пистолет .38 калибър - е било регистрирано на охранителната агенция на дядо му.

Според предварителното разследване заподозрените твърдят, че са били тормозени в училище.

Преди стрелбата в Националната гимназия "Сан Хосе" в понеделник, по думите на Ко, двете момчета са се затворили в тоалетната.

"Всички индикации сочат, че това е било планирано", коментира той.

Стрелбата се случи в Таклобан - градът, в който хиляди хора загинаха при супертайфуна "Хаян" през 2013 година.

Приятел на 15-годишния заподозрян, който говори пред BBC при условие за анонимност, го описа като напрегнато момче, което често влизало в сблъсъци с хората, които го тормозели, защото не можело да подмине обидите.

"Казвах му да бъде по-разумен, ако има недоразумения, или да се извини, ако се сбие, но той не слушаше. Не позволяваше на никого да го обижда. Забелязваше се по прическата и дрехите му - сякаш беше някой от армията. Мисля, че дядо му му беше повлиял да бъде много дисциплиниран. Не можех да си представя, че някой може да направи нещо толкова чудовищно."

По думите на приятеля момчето изглеждало така, сякаш знае всичко за оръжията.

"Промиване на мозъци на деца"

В отговор на стрелбата в Таклобан филипински сенатори ще продължат започнато по-рано разследване за влиянието на насилието в онлайн платформите върху децата. Сенатор Риса Хонтиверос заяви, че платформите са се превърнали в "гнезда за промиване на мозъци и радикализиране на нашите младежи".

"Ако интернет се използва, за да бъдат превръщани децата в жертви, няма да чакаме следващата жертва, преди да действаме."

Джой Белмонте, кмет на гъсто населения Кесон Сити, заяви, че е необходим преглед на протоколите за сигурност.

"Някои бяха шокирани, други крещяха, бягаха. Трябва да има тренировки и симулации, за да знаят децата какво да правят", каза тя пред репортери. Министърът на образованието Сони Ангара заяви, че правителството е "много обезпокоено", като добави: "Не искаме ситуация като тази в Съединените щати, където има тревоги за имитаторски инциденти."