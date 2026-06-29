Спипаха дилър с над половин килограм фентанил за близо 31 000 евро

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем и задържа 36-годишен мъж за държане с цел разпространение на малко над половин килограм фентанил на стойност 30 993 евро, съобщиха от държавното обвинение.

Наркотикът е иззет при специализирани действия на служители на отдел "Криминална полиция" към Областната дирекция на МВР в Пловдив.

На 26 юни край разклона за село Трилистник на магистрала "Тракия" е спрян лек автомобил, пътуващ към Черноморието. При претърсване на колата в багажника е открит пътен сак, в който имало плик, облепен с черно тиксо. В него се намирало съмнително вещество, за което експертна справка е установила, че е фентанил с общо тегло 505,11 грама.

По случая първоначално са задържани водачът на автомобила и неговият спътник. От прокуратурата уточниха, че като обвиняем е привлечен мъж с инициали А.К., на 36 години.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Разследването продължава, пише БТА.