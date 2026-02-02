Дъщерята на Скалата напуска WWE, тя също осъди ICE

Дъщерята на Дуейн "Скалата" Джонсън, Ейва, току-що обяви, че няма да поднови договора си с WWE. Тя призна, че решението е било трудно, но е готова да продължи напред и да се раздели с организацията, която превърна баща ѝ в име, познато на всеки.

Симон Александра Гарсия Джонсън разкри плановете си в изявление, публикувано в Instagram в петък - само дни след появата ѝ в NXT.

"Миналия вторник беше последната ми поява в NXT и съответно в WWE. Благодаря на всички, които ме подкрепяха, гледаха ме и бяха до мен през целия ми път", написа Джонсън

Тя допълни, че решението означава, че "това е и нов повратен момент в живота ми".

"Беше чест и привилегия да бъда Ейва", казва тя.

Джонсън започва кеч кариерата си през 2020 г., когато WWE я подписват под ринговите имена Ейва и Ейва Рейн. Като кечистка с ръст 178 см тя прави първата си поява на ринга на 1 април 2023 г. на събитието NXT Stand & Deliver,

След периода си с The Schism тя преминава към екранна роля като асистентка на Шон Майкълс, преди да бъде повишена до генерален мениджър на NXT.

Миналата година Дуейн Джонсън каза, че е изключително горд, че дъщеря му иска да върви по стъпките му, но едновременно с това да изгражда и свой собствен път, като я нарече "невероятен човек".

И само часове след новината за напускането Ейва даде да се разбере, че вече се чувства достатъчно свободна да казва каквото поиска - а първите ѝ думи извън WWE бяха насочени директно към Доналд Тръмп.

Симон Александра Гарсия Джонсън написа във вече деактивирания ѝ профил в X: "И сега, когато мога да го кажа с цяло гърло, м*йната им на ICE и цялата тази администрация."

Интересното е, че баща ѝ е признавал, че към него са се обръщали представители на няколко политически партии с идея да се кандидатира за президент. Засега той е отказвал всички предложения.

Ейва все още не е обявила конкретни планове какво точно ѝ предстои, но можем да сме сигурни, че то няма да има нищо общо с републиканците.