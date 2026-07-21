BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 45

Агресия в БДЖ: Кондуктор удари жена с касов апарат, сцепи ѝ веждата

Скандалът е станал във влака по направлението Земен-Радомир

21.07.2026 | 10:33 ч. Обновена: 21.07.2026 | 10:33 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Полицията съобщава за агресия и инцидент в БДЖ. Според органите на реда инцидентът е от вчера, 20 юли в пътническия влак по направлението Земен-Радомир.

Възникнал е скандал между 59-годишния кондуктор на влака и 51-годишна пътничка.

Длъжностното лице си е изпуснало нервите и е ударило жената с касовия апарат в окото, при което пострадалата е с разцепена вежда.

Свързани статии

На пострадалата е оказана първа медицинска помощ, а агресивният кондуктор е задържан.

Установено е, че двамата са се познавали, но причините за случилото се са в процес на изясняване.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

БДЖ агресия кондуктор скандал касов апарат
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem