Агресия в БДЖ: Кондуктор удари жена с касов апарат, сцепи ѝ веждата

Полицията съобщава за агресия и инцидент в БДЖ. Според органите на реда инцидентът е от вчера, 20 юли в пътническия влак по направлението Земен-Радомир.

Възникнал е скандал между 59-годишния кондуктор на влака и 51-годишна пътничка.

Длъжностното лице си е изпуснало нервите и е ударило жената с касовия апарат в окото, при което пострадалата е с разцепена вежда.

На пострадалата е оказана първа медицинска помощ, а агресивният кондуктор е задържан.

Установено е, че двамата са се познавали, но причините за случилото се са в процес на изясняване.