Министър Шишков пита: Кой и защо краде от държавата?

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков отправи призив към гражданите: заедно да попитаме кой и защо краде в държавата.

Министърът коментира още, че работна група от експерти ще анализира необходимостта от промени в предпазните съоръжения по пътищата. “Политическото говорене и декларациите по никакъв начин не помагат за постигането на пътна безопасност“, каза министърът и добави, че това може да бъде постигнато единствено на експертно ниво.

“Имам съмнения, че наредбата, приета през 2024 г., нито е достатъчно задълбочена, нито е довела до реално подобряване на пътната безопасност. Когато не искаме да използваме европейски средства, а вместо това искаме да манипулираме обществени поръчки, държавата остава в застой. Като че ли някои забравиха, че тя трябва да се развива и че това е основно задължение на всяко правителство. Всички искаме да живеем по-добре“, каза още Шишков по време на брифинг в Министерски съвет.

По думите му проблемите, свързани с пътната инфраструктура и европейското финансиране, са част от наследството, за което управляващите говорят не като оправдание, а като факт.

Инцидентите в страната

“Огромна част от това наследство е в прокуратурата и всички очакваме тя да започне да работи. Да разберем какво се случи с четвърти, пети и шести лот на автомагистрала “Хемус“, кой подписа договорите и защо беше издадена заповед, с която се даде възможност да бъдат изплатени 35% авансово по огромна част от пътните обекти в България. Да разберем и защо изчезна асфалтът в България“, каза регионалният министър.

Шишков коментира и трагедията, станала преди на пътя Русе-Бяла. По думите му това е “отсечката на смъртта” и е забравена с години.

“Прокуратурата трябва да застане зад българските граждани, а не зад олигархията. Ние се противопоставяме на олигархията и разчитаме на прокуратурата да помогне на всички нас“, каза още министърът.