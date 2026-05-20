Задържаха криминално проявен за кражба на скъпи мотори в София

Столични полицаи задържаха криминално проявен и осъждан мъж за серия кражби на мотоциклети. Два от отнетите мотори бяха открити разкоплектовани в автоморга в Дупница, а третият – укрит в гараж в София, съобщиха от МВР.

Работата по установяване и задържане на извършителя на престъпленията започнала след подаден на 26 април сигнал в столичното Четвърто РУ. Собственикът на мотопед „Пиаджо Веспа Спринт“ съобщил, че возилото му е откраднато от паркинг пред блок на ул. „Милин камък“.

Два дни по-късно собственик на мотоциклет „Ямаха“ също сигнализирал за кражбата му, а за трети отнет мотор в столицата в рамките на две седмици (марка „Хонда“), било съобщено на 10 май.

По трите случая били образувани досъдебни производства и криминалисти от сектор „Престъпления свързани с МПС“-СДВР, съвместно с колегите им от Четвърто РУ, започнали активна работа по разкриване на престъпленията. В хода на оперативно-издирвателните мероприятия бил установен извършителят на трите деяния - 43-годишен криминално проявен софиянец, регистриран за кражби, подпомагане на чужденци за противозаконно преминаване на държавната граница и за управление на МПС след употреба на наркотици.

Той е осъден условно на 11 месеца лишаване от свобода с изпитателен срок за три години.

Специализираната полицейска операция по задържането на мъжа беше осъществена днес на адрес на бул. „Възкресение“. Трите мотора са намерени. Два от тях са открити разкоплектовани в автоморга в Дупница, а частите им - подготвени за продажба втора употреба. Третият мотоциклет е намерен укрит в гараж в столицата. При процесуално-следствените действия в дома му са намерени регистрационната табела на един от моторите, както и други вещи, свързани с престъпната дейност.

43-годишният мъж е задържан с полицейска мярка до 24 часа, предстои доклад на материалите в Софийска районна прокуратура.

На брифинг началникът на сектор „Престъпления свързани с МПС“ СДВР главен инспектор Стоян Йотев отправи призив към собствениците на двуколесни возила да ги паркират в гаражи, на охраняеми паркинги или на места с видеонаблюдение.