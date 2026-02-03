IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Криминално проявен сгази мъж на пешеходна пътека край Кресна

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни

03.02.2026 | 10:38 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Мъж е загинал, след като е бил ударен от лек автомобил на главен път Е-79 в района на град Кресна, близо до бензиностанция. Инцидентът е станал около 7 часа тази сутрин. По първоначална информация от полицията, мъжът е пресичал  пътното платно на пешеходна пътека. Шофьорът на лекия автомобил, който е от Сандански и е криминално проявен, твърди, че мъжът е излязъл внезапно на  пътя, съобщи БНР.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

Малко по-късно два автомобила са се ударили на международния път, преди град Кресна, посока Кулата, информират от Агенция „ Пътна инфраструктура“. Движението се извършва поетапно само в едната лента, за да могат да се изтеглят автомобилите от пътното платно.

От Пътната агенция и полицията апелират към пътуващите да бъдат внимателни и да не предприемат рискови изпреварвания, тъй като пътищата са мокри, а по високите места е възможно да има и заледявания.

