BGONAIR Live

Арестуваха криминално проявен от Шумен, притежавал дрога и оръжия

В жилищата му са намерени гранати, патрони, пистолет и кристално вещество

17.04.2026 | 12:08 ч. 2
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

43-годишен мъж от Шумен, известен на полицията, е бил задържан вчера сутринта в рамките на оперативно-издирвателни действия срещу престъпления, свързани с наркотици, както и с незаконно притежание на оръжия и боеприпаси, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

При претърсвания на жилища в Шумен, обитавани от мъжа, полицейските служители са иззели кристално вещество, увито в лист от брошура, електронна везна, два метални предмета с вид на ръчни гранати, шест патрона, разглобен пистолет и други вещи.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

В началото на месеца, на 6 април, полицаи иззеха пушка и пистолет при проверка в частен имот в новопазарското село Мировци.

