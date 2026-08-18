Двама с мотор застреляха трима души в Испания

Трима души бяха застреляни при атака в Югозападна Испания с предполагаема връзка с трафика на наркотици, съобщиха днес властите в испанската автономна област Андалусия, цитирани от ДПА.

Сред жертвите е била жена, бременна в осмия месец. Убити са и 62-годишна жена и 16-годишно момче. При нападението са били ранени още двама души.

Стрелбата е станала късно вчера в Исла Кристина, град с около 21 000 жители в провинция Уелва. Според официалната информация двама маскирани нападатели са се приближили до жертвите с мотоциклет и са произвели серия от изстрели. Пристигналите екипи за спешна помощ не са успели да спасят трите жертви на улицата.

Гражданската гвардия е започнала разследване. Властите разглеждат като вероятна връзката на нападението със спорове, свързани с трафика на наркотици, съобщават испански медии.

По данни на разследването двете убити жени са майка и сестра на мъж, който е бил разследван във връзка със смъртоносна престрелка през септември 2024 г. Полицията проверява дали настоящото нападение е било извършено като акт на отмъщение.

Не е открита връзка между 16-годишното момче и двете жени, както и с предполагаемия конфликт. Според съобщенията то случайно е преминавало през района, когато са били произведени изстрелите.