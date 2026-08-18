Си Дзинпин отива във Вашингтон при Тръмп

Китайският лидер Си Дзинпин отива в Америка през септември. Това ще е първо официално посещение от 11 години насам. Си няма планове да посети общото събрание на ООН в Ню Йорк, което ще се проведе на 22 септември.

Очакванията са, че лидерът ще пътува директно за столицата Вашингтон и ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп на 24 септември, пише Politico.

"Предвижда се Си да пристигне вероятно късно вечерта на 23 септември - той няма да участва в сесията на Общото събрание на ООН - и да отпътува на 25-и. На практика той ще има само един ден за срещи в Белия дом - на 24-ти“, заяви един от източниците, пожелал анонимност.

От Държавния департамент препратиха запитванията към Белия дом. В свое изявление Белият дом потвърди, че Си ще посети институцията на 24 септември, но отказа коментар относно евентуални други ангажименти в програмата на китайския лидер по време на престоя му в САЩ.

В дипломатическите среди във Вашингтон се носеха слухове, че Си ще се възползва от възможността да присъства на сесията на Общото събрание, за да представи плановете на Китай за мирно международно развитие като контрапункт на водената от САЩ кампания срещу Иран.

Ще пропусне събрание на ООН

"Когато първоначално беше обявена датата 24 септември за срещата на върха, се появиха предположения, че китайската страна може да е предложила този ден, за да може той същевременно да посети Ню Йорк за сесията на Общото събрание на ООН“, заяви дипломат от ЕС, базиран във Вашингтон. Дипломати в Ню Йорк също отбелязаха, че Пекин не е изпратил подготвителен екип в града, каквато е обичайната практика преди всяко посещение на Си, добави дипломатът.

Нито китайското посолство, нито мисията на САЩ към ООН в Ню Йорк отговориха на запитванията за коментар.

За последен път Си посети Ню Йорк, за да говори пред Общото събрание на ООН през 2015 г., по повод 70-годишнината от основаването на организацията. През 2021 г., в разгара на пандемията от COVID-19, Си се обърна към Общото събрание чрез видеовръзка. Тогава в речта си той косвено визираше провала на САЩ в Афганистан, случил се месец по-рано, представяйки на развиващите се страни идеята за световен ред, в който доминиращата роля на САЩ е отстъпила място на модел, основан на икономическото развитие на Китай.

"Това е пропусната възможност за Си, тъй като Китай се позиционира като силен поддръжник на Устава на ООН и стожер на глобалното управление, докато САЩ са въвлечени във война в Иран и губят позиции на международната сцена“, коментира Ричард Стенгел, бивш зам.-държавен секретар по въпросите на публичната дипломация и връзките с обществеността в администрацията на Обама.

"За администрацията на Тръмп това е от полза, доколкото няма да има пряк контраст между световна сила, която донякъде подкрепя ООН, и политиката "Америка на първо място“, която не се интересува от ООН", добавя Стенгел.