Британски младоженци са загиналите с хеликоптера на гръцкия остров Сифнос

Британски младоженци са загиналите при тежката авиационна катастрофа, която почерни Гърция. Частен хеликоптер се разби на популярния туристически остров Сифнос, намиращ се в Егейско море.

Инцидентът доведе до смъртта на трима души, намиращи се на борда. Загиналите са опитен гръцки пилот и двама пасажери – млада двойка британски граждани, пристигнали в страната за своя меден месец.

Според данните на информационната мрежа Aviation Safety Network, инцидентът е станал с машина модел Bell 206 JetRanger, оперирана от компанията Bellavia Aviation Services. Хеликоптерът е излетял от Маркопуло и е трябвало да кацне на Сифнос.

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Очевидци разказват пред гръцкото издание Ekathimerini, че машината е загубила контрол секунди след излитането си от летателната площадка в района на Толос.

При сблъсъка с терена в безлюден хълмист район хеликоптерът е експлодирал и е избухнал в пламъци. На място веднага са изпратени пожарникари и спасителни екипи. Няма нанесени материални щети по съседни сгради в района.

Гръцката противопожарна служба и авиационните власти вече са стартирали официално разследване. Според репортажи на телевизия 7NEWS, тепърва ще се изяснява дали техническа неизправност или внезапна пилотска грешка е причина за фаталния инцидент.