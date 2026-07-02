Митничари задържаха над 626 000 къса цигари и над 10 000 ел. устройства за пушене

Митнически служители са задържали над 626 000 къса цигари и 10 540 електронни устройства за пушене без български акцизен бандерол при две отделни проверки в района на Видин, съобщиха от Агенция "Митници". Досъдебните производства се водят под ръководството на Районната прокуратура във Видин.

Първият случай е от 29 юни, когато на околовръстния път на Видин е спрян товарен автомобил със сръбска регистрация. При проверката са открити манипулирани двойни бордове, в които били укрити 31 330 кутии цигари, или общо 626 600 къса, с бандерол от Косово. По данни на агенцията стойността на стоката е 103 284,50 евро, а избегнатият акциз възлиза на 70 805,80 евро. Шофьорът, който е хърватски гражданин, е привлечен като обвиняем.

При втората проверка, извършена съвместно с Главна дирекция "Гранична полиция", е инспектиран лекотоварен автомобил, влизащ в страната след мост "Нова Европа". В него са намерени 10 540 електронни устройства за пушене без валиден акцизен бандерол. По този случай като обвиняем е привлечен гражданин на Кралство Белгия и Република Турция. Срещу него е образувано производство

И спрямо двамата обвиняеми е взета мярка за неотклонение "задържане под стража". Работата по случаите продължава.

В края на май митническите служители осуетиха и контрабанда на над 11 000 кутии цигари, укрити в товар с алуминиеви профили, припомня БТА.