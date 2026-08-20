Решават за мярката на 18-годишен след нападението над непалци

Днес Окръжният съд в Пловдив ще гледа мярката за неотклонение на 18-годишния Теодор Велев, обвиняем за нанасяне на лека телесна повреда на непалски граждани.
Той беше задържан при акцията на ДАНС и полицията срещу неонацистката организация "Кръв и чест".
Младежът беше един от тримата, на които бяха повдигнати обвинения за проповядване и пробуждане към дискриминация, омраза и насилие. Той беше освободен преди дни от Районния съд под гаранция от 700 евро.
От прокуратурата настояват младежът да бъде върнат зад решетките.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.