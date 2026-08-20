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Решават за мярката на 18-годишен след нападението над непалци

Теодор Велев е обвиняем за нанасяне на лека телесна повреда

20.08.2026 | 09:50 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Днес Окръжният съд в Пловдив ще гледа мярката за неотклонение на 18-годишния Теодор Велев, обвиняем за нанасяне на лека телесна повреда на непалски граждани.

Той беше задържан при акцията на ДАНС и полицията срещу неонацистката организация "Кръв и чест".

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Младежът беше един от тримата, на които бяха повдигнати обвинения за проповядване и пробуждане към дискриминация, омраза и насилие. Той беше освободен преди дни от Районния съд под гаранция от 700 евро. 

От прокуратурата настояват младежът да бъде върнат зад решетките.

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