Решават за мярката на 18-годишен след нападението над непалци

Днес Окръжният съд в Пловдив ще гледа мярката за неотклонение на 18-годишния Теодор Велев, обвиняем за нанасяне на лека телесна повреда на непалски граждани.

Той беше задържан при акцията на ДАНС и полицията срещу неонацистката организация "Кръв и чест".

Младежът беше един от тримата, на които бяха повдигнати обвинения за проповядване и пробуждане към дискриминация, омраза и насилие. Той беше освободен преди дни от Районния съд под гаранция от 700 евро.

От прокуратурата настояват младежът да бъде върнат зад решетките.