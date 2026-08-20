На пияно толкова, чистете! Терзиев се ядоса на вандализма, сметката е за софиянци

Кметът на София Васил Терзиев показа в страницата си във Фейсбук снимки, показващи вандалските прояви на част от столичани.

“На пияно толкова. Чистете”, гласи един от надписите върху фасада в столицата, който ядоса кмета.

“Творбата” идва само ден след като Столична община почисти сграда в центъра.

“Ние чистим, но проблемът е по-голям от тази или която и да е друга драсканица. Да направиш нещо хубаво за града и някой да го унищожи, просто защото може - това е, което ме ядосва“, написа във Фейсбук Терзиев.

По думите на Терзиев проблемът далеч не се изчерпва с драскането по фасади. Вандализмът ежедневно засяга обществени чешми, детски площадки, пейки, спирки и други елементи на градската среда.

“И ако някой възприема всичко това като някаква война с общината, бърка адреса. Това не е срещу кмета или администрацията. Щетата е за града и за хората в него. И всеки път, когато плащаме за тази криворазбрана демокрация, плащаме с общ ресурс, който можеше да отиде за нещо ново“, каза още Терзиев.

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В София има близо 200 обществени чешми, като постоянно около една пета от тях са неизправни заради вандализъм. Общината ги ремонтира, но част от тях скоро след това отново биват повреждани.

“Когато счупиш току-що поправена чешма или детска площадка, не вредиш на общината. Лишаваш следващия човек от нещо, което е и негово. Когато съзнателно цапаш чужда фасада и после казваш на останалите да почистят след теб, това не е градско изкуство. Това е неуважение към хората, с които делиш този град“, подчерта кметът.

Столичната община продължава почистването и възстановяването на увредената градска среда, засилва контрола и санкционира установените нарушители. Паралелно с това се работи и за промяна на правилата там, където съществуващите механизми не дават достатъчно добър резултат.

“Ние отговаряме с работа и последователност. Чистим. Поправяме. Възстановяваме. Но следващата крачка е обща. Градът става по-чист и приветлив, когато общината работи по-добре. Ще стане още по-добро място за живеене, когато повече от нас започнат да се отнасят към общия град така, както се отнасят към собствения си дом“, каза още Терзиев.