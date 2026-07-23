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Внимавайте! Измами от името на Инспекцията по труда

Как да разпознаем официалните имейли на институцията?

23.07.2026 | 14:20 ч. 1
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

Главната инспекция по труда предупреди за измамни електронни съобщения, изпращани от името на институцията.

По данни на агенцията в част от имейлите неправомерно се използва нейното име. Оттам призовават гражданите да не отварят съобщенията и прикачените към тях файлове.

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Официалните електронни адреси на Главната инспекция по труда са с домейн @gli.government.bg.

При получаване на съмнителен имейл гражданите могат да проверят подателя и съдържанието чрез контактите, публикувани на официалния сайт на институцията.

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