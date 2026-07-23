Внимавайте! Измами от името на Инспекцията по труда

Главната инспекция по труда предупреди за измамни електронни съобщения, изпращани от името на институцията.
По данни на агенцията в част от имейлите неправомерно се използва нейното име. Оттам призовават гражданите да не отварят съобщенията и прикачените към тях файлове.
Официалните електронни адреси на Главната инспекция по труда са с домейн @gli.government.bg.
При получаване на съмнителен имейл гражданите могат да проверят подателя и съдържанието чрез контактите, публикувани на официалния сайт на институцията.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.