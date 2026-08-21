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Четирима са задържани при полицейска операция в Слънчев бряг

Иззети са марихуана, метамфетамин и екстази

21.08.2026 | 11:32 ч. Обновена: 21.08.2026 | 11:54 ч. 0
Снимка: ОД на МВР Бургас

Снимка: ОД на МВР Бургас

Общо четири лица по две досъдебни производства и пет преписки, са задържани в хода на проведена специализирана полицейска операция, обхванала различни увеселителни заведения и търговски обекти, разположени на територията на Слънчев бряг. 

В операцията участваха служители от отдел "Криминална полиция" и отдел "Икономическа полиция" към ОДМВР - Бургас и Районно управление - Несебър, съобщиха от ОД на МВР Бургас. 

В резултат на полицейските действия са открити и иззети различни наркотични вещества / марихуана, метамфетамин и екстази/. 

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Образувано е досъдебно производство за държане на наркотични вещества - осем таблетки екстази и три грама метамфетамин. Образувано е и второ досъдебно производство за държане на наркотични вещества - 10 грама марихуана. Образувани са преписки за държане на наркотични вещества - 2 грама марихуана, вейп съдържащ HHС / хексахидроканабинол, около 172 капсули райски газ / открит в две заведения / и тютюн без бандерол.  

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Тагове:

полицейска акция Слънчев бряг наркотици задържани
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