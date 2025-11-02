70 000 къса цигари без бандерол открити при полицейска акция в Доброславци

Около 70 000 къса цигари без бандерол са открити при акция на полицията в Доброславци в столичния район "Нови Искър", съобщи на брифинг в селото комисар Кристиян Костов, който даде подробности по случая.

Акцията е извършена днес от "Икономическа полиция" на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съвместно с Девето районно управление на полицията, информира Костов. Той каза, че към момента в с. Доброславци текат съответните процесуално-следствени действия, при които е установено огромно количество акцизни стоки без бандерол.

Задържан е един човек, който е криминално проявен, в миналото е бил задържан за подобен вид престъпления.

Паричната стойност на акцизните стоки ще бъде определена след назначаването на съответните експертизи, информира още комисар Костов. Според информацията на полицията към момента стоката е предназначена по-скоро за вътрешния пазар и евентуално за износ. Но това е предмет на допълнително доказване, коментира Костов.

По думите му, след приключването на съответните процесуално-следствени действия, материалите ще бъдат докладвани в съответната прокуратура и ще бъде взето решение за евентуалното допълнително задържане на извършителя за срок до 72 мярка.

Костов каза, че продължават проверките срещу разпространението на райски газ, особено в дискотеките, където тези акции се правят всяка седмица и са изключително активни./ БТА