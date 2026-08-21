36-годишен призна за отравянето на лешоядите в Стара планина

36-годишен мъж е задържан за отравянето на лешояди в подножието на връх Ботев в Стара планина, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Арестът е извършен от полицията в Карлово с участието на служители на Главна дирекция "Национална полиция".

По данни на МВР мъжът е направил самопризнания, а при разследването са открити доказателства, свързани с отравянето на птиците.

На 19 август от Спасителния център за диви животни към "Зелени Балкани" съобщиха, че броят на намерените мъртви птици вече е девет.

Сред тях са двойка черни лешояди от Котленския Балкан, двойка черни лешояди от Врачанския Балкан и един черен лешояд от Източните Родопи.

Загинал е и Боев - първият брадат лешояд, освободен в България след десетилетия отсъствие на вида. Сред мъртвите птици са още два белоглави лешояда и един гарван.

Случаят се разследва под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив.

Всички събрани материали са докладвани в прокуратурата, а работата по случая продължава, пише БТА.

Снимка: д-р Добромир Добрев - БДЗП 1 / 4 / 4