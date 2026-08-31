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58-годишен седна зад волана с 2,52 промила

Той е задържан за срок до 24 часа,

31.08.2026 | 12:57 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

58-годишен мъж е задържан в Ловеч, след като е хванат да шофира с 2,52 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Водачът е спрян за полицейска проверка на основния булевард "България" в града.

Тестът с дрегер е отчел 2,52 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е дал и кръвна проба за лабораторен анализ.

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Той е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

Случаите на шофиране след употреба на алкохол или наркотици в Ловешка област се увеличават. През първите шест месеца на годината са установени 123 случая при 109 за същия период на 2025 г.

На 92 души са повдигнати обвинения - с близо 40 повече спрямо първото шестмесечие на миналата година, пише БТА.

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