"Дракула" на митниците: AI вече лови пратки с наркотици

Зам.-директорът на Агенция “Митници” Стефан Бакалов, че новите начини за трафик на наркотици използват все повече нови технологии. Пазарът на наркотични вещества се променя, като синтетичните вещества заемат все по-голям дял.

“Пазарът на наркотични вещества претърпява дълбока структурна трансформация, задвижвана от геополитически процеси и различни нови технологии. Най-вече говорим за преминаване от органични и растителни наркотици към синтетични", каза пред БНТ Бакалов.

Наркотици в близалки и желирани бонбони

Фентанилът и другите синтетични опиоиди са сред рисковите дроги, като има и нови полусинтетични и синтетични вещества, които са насочени към тийнейджърите. Наркотиците вече се прикриват във вейпове, близалки и желирани бонбони.

Бакалов подчерта, че основен проблем остава разпространението на фентанил, като през последните две години смъртните случаи, свързани с употребата му у нас, са се увеличили значително.

“Моделът за употребата и разпространението на фентанила и опиоидите върви в една крива, която предвещава поне още една-две години такъв тип криза. Един от основните начини за трафик е чрез хиляди малки куриерски пратки”, каза още зам.-директорът на Агенция “Митници”.

Операция “Hydra“

Бакалов добави, че продължава и международната операция “Hydra“, а до момента са задържани над 3000 пратки с наркотични вещества. Значителна част от тях са предназначени за деца и тийнейджъри.

За да ограничи този тип трафик, Агенция “Митници“ вече използва изкуствен интелект при анализа на риска.

“Последните два месеца въведохме нов софтуер, който с помощта на изкуствен интелект извършва анализ на риска и селектира пратки. Повече от 1000 пратки са селектирани благодарение на използването на този софтуер, който сме нарекли “Дракула“, каза още Бакалов.

Технологиите и дрогата

Технологиите все повече навлизат в борбата с наркотичните вещества, а през следващите дни предстои да започне работа и специално дрон-звено към отдела за борба с наркотрафика.

След влизането на България в Шенген контролът се извършва както на граничните пунктове, така и във вътрешността на страната чрез т.нар. компенсаторни мерки.

Продължава и реконструкцията на ГКПП “Капитан Андреево“, през който годишно преминават около 1 милион тежкотоварни камиона. Очаква се разширяването да увеличи с над 25% капацитета на пункта за преминаване и контрол.