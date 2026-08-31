Отслабнал и със спортен екип: Мадуро с първи снимки от затвора

Сваленият от пост венецуелски президент Николас Мадуро публикува първи снимки от затвора в Ню Йорк, съобщават американските медии.

Предполага се, че кадрите са направени в американски център за задържане месеци след залавянето му.

Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха заловени по време на нощна военна операция на САЩ през януари и транспортирани в център за задържане в Бруклин, Ню Йорк.

Администрацията на Тръмп обвинява президента и първата дама в съдействие за трафик на наркотици и престъпления, свързани с огнестрелни оръжия, които вредят на САЩ - обвинения, които както Мадуро, така и Флорес отричат.

В неделя сваленият президент заяви в публикация в социалната мрежа X, че снимките са "малък подарък“ за неговите внуи - момчета и момичета, както и за "всички благородни хора, които ни обичат“.

"Искам да знаете, че стоим твърдо, със сърца, изпълнени с вашата любов. Безкрайни благодарности за всяка дума, всеки жест, всяка благословия", написа под кадрите Мадуро.

Former Venezuelan President Nicolás Maduro has shared his first photos from prison since being captured by U.S. forces in Caracas. Maduro was seen wearing Nike and flashing peace signs while saying he was “standing firm” in a social media post. Maduro and his wife, Cilia… pic.twitter.com/2wE7ptOuIs — No Jumper (@nojumper) August 31, 2026

"Приемете този малък дар с радост и надежда. Със Силия ви прегръщаме завинаги – с души, отдадени на вас, и с непоклатима вяра в Бога“, добави сваленият президент.

На снимките той е облечен в сив спортен екип, носи бели маратонки Nike и очила, като се усмихва и показва знака за мир.

Данните от камерата, придружаващи снимките, показват, че те са заснети вечерта на 25 юни - ден след като Венецуела бе сполетяна от две опустошителни земетресения, превърнали се в едно от най-тежките бедствия в страната за последния век.

От ABC news потвърдиха, че изображенията не са създадени с помощта на изкуствен интелект, но не успяха да потвърдят по независим път мястото или времето на заснемането им.

Остава неясно кой е направил снимките на Мадуро и как те са били изнесени от американския център за задържане.