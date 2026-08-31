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Отслабнал и със спортен екип: Мадуро с първи снимки от затвора

Кадрите, по думите му, са малък подарък за неговите внуци

31.08.2026 | 12:49 ч. 17
No Jumper, X

No Jumper, X

Сваленият от пост венецуелски президент Николас Мадуро публикува първи снимки от затвора в Ню Йорк, съобщават американските медии.

Предполага се, че кадрите са направени в американски център за задържане месеци след залавянето му.

Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха заловени по време на нощна военна операция на САЩ през януари и транспортирани в център за задържане в Бруклин, Ню Йорк.

Администрацията на Тръмп обвинява президента и първата дама в съдействие за трафик на наркотици и престъпления, свързани с огнестрелни оръжия, които вредят на САЩ - обвинения, които както Мадуро, така и Флорес отричат.

В неделя сваленият президент заяви в публикация в социалната мрежа X, че снимките са "малък подарък“ за неговите внуи - момчета и момичета, както и за "всички благородни хора, които ни обичат“.

"Искам да знаете, че стоим твърдо, със сърца, изпълнени с вашата любов. Безкрайни благодарности за всяка дума, всеки жест, всяка благословия", написа под кадрите Мадуро.

"Приемете този малък дар с радост и надежда. Със Силия ви прегръщаме завинаги – с души, отдадени на вас, и с непоклатима вяра в Бога“, добави сваленият президент.

На снимките той е облечен в сив спортен екип, носи бели маратонки Nike и очила, като се усмихва и показва знака за мир.

Данните от камерата, придружаващи снимките, показват, че те са заснети вечерта на 25 юни - ден след като Венецуела бе сполетяна от две опустошителни земетресения, превърнали се в едно от най-тежките бедствия в страната за последния век.

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От ABC news потвърдиха, че изображенията не са създадени с помощта на изкуствен интелект, но не успяха да потвърдят по независим път мястото или времето на заснемането им.

Остава неясно кой е направил снимките на Мадуро и как те са били изнесени от американския център за задържане.

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Тагове:

Николас Мадуро затвор снимки свален президент Доналд Тръмп
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