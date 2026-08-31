Арестуваха популярните автокрадци Пуйката и Хастара

Двама криминално проявени мъже - на 42 и на 48 години, са задържани в София за кражба на автомобил. Всичко се разиграло в малките часове в събота в "Студенски град".

Събраните до момента доказателства сочат, че на 29 август, около 02:00 часа , обвиняемите А.К. и В.К. отнели противозаконно паркиран в ж.к. „Студентски град“ в София лек автомобил марка BMW.

Колата е биа повредена и оставена без надзор.

По неофициална информация задържаните са добре познатите на полицията автокрадци Асен Колев-Хастара и Влаентин Кирилов-Пуйката.

И двамата са осъждани, предвид възможността да извършат престъпление, те са задържани за срок до 72 часа, съобщават от прокуратурата.

Двамата вече са привлечени към наказателна отговорност от Софийска районна прокуратура. За престъплението се предвижда наказание "лишаване от свобода" от 1 до 10 години.

Кои са Пуйката и Хастара?

Асен Колев – Хастара е определян като "Кралят на автокражбите". Според оперативните служби на МВР и прокуратурата е известен като един от най-оборотните и дръзки лидери на организирани групи за кражби на луксозни автомобили в София и страната. Специализира главно в противозаконно отнемане на високопроходими автомобили и лимузини от висок клас, използващи системи за безключово палене (Keyless).

През 2012 г. Хастара попада в медийните заглавия. При опит за арест на паркинга на "Мол София", Хастара блъска с откраднат джип няколко автомобила, сред които и служебна кола на тогавашния шеф на СДВР Валери Йорданов, след което успява да избяга под носа на полицията.

През декември 2013 г., след продължително издирване, Хастара е заловен от спецполицаи в столичния квартал "Симеоново". При ареста у него са намерени фалшиви документи за самоличност и специална техника за разбиване на аларми и проследяване на електронни ключове.

През 2014–2015 г. е осъден ефективно от Софийския районен съд за нанасяне на материални щети, противозаконно отнемане на МПС и съпротива при арест (включително за случая с блъскането на шефа на СДВР). Получава общо наказание от 7 години лишаване от свобода при първоначален строг режим.

Валентин Кирилов, познат като Вальо Пуйката, е родом от Перник. Той е сочен за един от най-опитните и хладнокръвни организатори на въоръжени обири на трезори, банкови клонове, инкасо автомобили и големи търговски вериги в България през последните две десетилетия. Гангстерският му профил включва изключителна конспиративност, използване на технически средства за заглушаване на аларми и бързо изчезване.

Името му придобива широка популярност след обира на клон на банка в Кърджали през 2007 г., откъдето са задигнати над 2.5 милиона лева. Пуйката е посочен като един от основните организатори. Въпреки продължителния процес и повдигнатите тежки обвинения за обира на банката в Кърджали, Кирилов е оправдан поради липса на достатъчно преки и безспорни доказателства (ДНК и отпечатъци) за прякото му участие вътре в трезора.

Пет години по-късно, през 2012 г., е обвинен за дръзкия обир на инкасо автомобил пред хипермаркет в Пазарджик, при който са задигнати над 300 000 лева.

След близо две години укриване и издадена Европейска заповед за арест, през февруари 2014 г. Пуйката е задържан на границата между Гърция и РС Македония и е екстрадиран в България.

Осъждан е неколкократно предимно за по-леки престъпления, вещно укривателство или хулиганство, но по повечето големи дела за милионни обири успява да получи оправдателни присъди или прекратяване на производството поради процесуални пропуски.