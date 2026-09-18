Стефанова поиска от ДАНС пълните данни от брифинга в Министерския съвет

Ваня Стефанова, временно изпълняващ функциите главен прокурор, заяви, че е изпратила днес писмо до председателя на ДАНС Пламен Тончев с искане да бъде предоставена пълната справка с данните, представени на брифинг в Министерски съвет, съобщиха от прокуратурата.

Ще бъдат разпоредени незабавни действия на прокурори от Върховна касационна прокуратура за проверка на хода на работата по сигналите и за оказване, при необходимост, на методическа помощ на наблюдаващите прокурори.

От административните ръководители на компетентните прокуратури ще се изиска информация за всички посочени преписки и досъдебни производства.

След анализ на получените данни ще бъдат предприети всички действия в рамките на законовата компетентност за осигуряване на ефективно, обективно и срочно разследване. При наличие на достатъчно доказателства за извършено престъпление ще се предприемат действия за ангажиране на наказателната отговорност на лицата, за които са налице законовите предпоставки.

Прокуратурата на България ще продължи взаимодействието с компетентните органи в противодействието на корупцията, при спазване на закона, независимостта на прокурорите, правата на гражданите и изискванията за пълно, всестранно и обективно изясняване на обстоятелствата по всеки случай. / БГНЕС